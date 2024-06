Bu ölkənin başçısı Putinə 2 ov iti hədiyyə etdi - FOTO

Şimali Koreya lideri Kim Çen In Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə ölkəyə səfəri zamanı iki ov iti hədiyyə edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bu məlumatı Koreyanın Mərkəzi Teleqraf Agentliyi yayıb.

Sözügedən itlərin nadir pungsan cinsinə aid olduğu bildirilir.

Qeyd edək ki, V.Putin iyunun 18-19-da Şimali Koreyada səfərdə olub. Səfər çərçivəsində Rusiya və Şimali Koreya arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında yeni müqavilə imzalanıb.

Xatırladaq ki, Şimali Koreya lideri Kim Çen In 2023-cü ilin sentyabrında Rusiyaya səfər edərək Vladimir Putinlə görüşmüşdü. O bu zaman rusiyalı həmkarını ölkəsinə səfərə dəvət etmiş və dəvət qəbul edilmişdi.

Putin Kim Çen Inın səfərindən sonra ona ölkənin yerli istehsalı olan “Aurus” markalı avtomobil hədiyyə etmişdi.

