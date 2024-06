Lənkəran şəhərində bazarda yanğın başlayıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə mərkəzi bazarın daxilində fəaliyyət göstərən "Al market"dən başlayıb. Yanğının miqyasının getdikcə böyüdüyü deyilir.

Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğınsöndürmə briqadaları cəlb edilb. Hazırda yanğının qarşısının alınması istiqamətində işlər görülür.

