"Gələcəkdə Bakının Yeni Yasamal, Binəqədi, Yeni Ramana, Şıxov və digər bir sıra ərazilərində də metro stansiyalar olacaq".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu "Xəzər Xəbər"ə açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Bəxtiyar Məmmədov deyib.



Bəxtiyar Məmmədov Bakı Metropolitenində yeni müasir qatarların xəttə buraxılması prosesinin də davam etdirildiyini deyib. O qeyd edib, yaxın bir il ərzində daha 35 yeni vaqon gətiriləcək.

Ətraflı sujetdə:



