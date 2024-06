Baş Prokurorluğun rəhbərliyi ilə "Ətraf Mühitini+ Gücləndirilməsində Maarifləndirmə və Hüquq Mühafizə Tədbirlərinin rolu” mövzusunda Elmi-Praktiki Konfrans keçirilir.



Metbuat.az bildirir ki, konfransda Baş prokuror Kamran Əliyev, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəsi Elçin Yusubov və digər şəxslər iştirak edir

