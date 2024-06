Təqaüdə göndərilən polis polkovniki Vaqif Əsədovun oğlu Pərvin Əsədovun toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, məclis şəhər restoranlarından birində keçirilib. Gecədə şou-biznes nümayəndələri iştirak ediblər. Toydan görüntülər sosial şəbəkədə paylaşılıb. Pərvin Röya adlı xanımla ailə qurub.

Qeyd edək ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin bölmə rəisi polis polkovniki Vaqif Əsədov 2022-ci ildə təqaüdə göndərilib. Pərvin Əsədov İkinci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub.

