Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin III kurs tələbəsi Əminə Həsənova vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun yaxınları bildirib.

Qeyd edək ki, Ə.Həsənova 2021-ci ildə 500 balla ADNSU-nun İTİF İnformasiya texnologiyaları ixtisasına qəbul olub.

Allah rəhmət eləsin!

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.