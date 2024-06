Əksər problemlərin səbəbi qadınlardır - Akif İslamzadə

"Cəmiyyətdəki bütün problemlərin kökündə matriarxatlıq dayanır. Məktəbləri də buna nümunə göstərmək olar. Orada da əksəriyyət qadın müəllimlərdir. Qadınların məktəblərdə, digər sahələrdə, cəmiyyətdə üstünlük təşkil etməsi əksər problemlərin kökündə dayanan səbəblərdəndir. Bu da son zamanların əlamətləridir".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "Yeni Sabah"a açıqlamasında tanınmış müğənni Akif İslamzadə deyib.

Onun sözlərinə görə, orta məktəblərdə, ali təhsil müəssisələrində qadınların üstünlük təşkil etməsi problemlərin yaranmasına səbəb olur:

"Unutmayın ki, xanımlar ən yaxşı halda məlumat verə bilərlər. Ancaq qadın elm verə bilməz. Bizim elm ocağımız yoxdur. Elmi ocaqda, universitetlərdə, məktəblərdə müəllim qalmayıb. Hamısı müəllimələrdir.

Allah qadını belə yaradıb. Ona elm verilməyib. İstisnalar da olur. Məsələn, böyük şəxsiyyətlərin yanında çiyin-çiyinə qadınlar olublar. Üzeyir bəyin yanında Məleykə xanım, Niyazinin yanında Həcər və sairə. Onlardan danışıb qurtarmaq olmaz".

Akif İslamzadə qeyd edib ki, bugünkü dünyanın baxışı, düzəni elədir ki, elmi ocaqlarımızda maraq, öyrənməyə elm qalmayıb:

"Məni efirə dəvət etmişdilər və soruşdular ki, şəxsi istəyiniz nədir? Cavab olaraq bildirdim ki, təhsil sistemini dəyişməkdir. Nəzərdə tutduğum sistemdə olan dəyişiklik ondan ibarətdir ki, müəllimin əvvəlki nüfuzunu qaytarsınlar".

