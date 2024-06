Avstriya və Fransa 1/8 finala vəsiqə qazandı - AVRO-2024

Almaniyada təşkil olunan futbol üzrə Avropa çempionatının D qrupunda III turun oyunları keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Niderland millisi Avstriya ilə üz-üzə gəlib. Qarşılaşma "narıncılar"ın məğlubiyyəti ilə bitib - 2:3.

Qrupun digər görüşündə Fransa Polşa ilə heç-heçə edib - 1:1.

Beləliklə, Avstriya yığması qrup lideri kimi 1/8 finala yüksəlib. Fransa millisi isə ikinci yerin sahibi kimi növbəti mərhələyə vəsiqə qazanıb. Niderland ən yaxşı qrup üçüncüsü kimi pley-offda iştirak edəcək.

D qrupu

Avstriya - 3 2 0 1 6-4 6

Fransa - 3 1 2 0 2-1 5

Niderland - 3 1 1 1 4-4 4

Polşa - 3 0 1 2 3 3:6 1

