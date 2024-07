Naxçıvanda ilk dəfə müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsi keçiriləcək.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Təhsil Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyulun 2-də Naxçıvanda ilk dəfə olaraq ölkə üzrə mərkəzləşmiş qaydada müəllimlərin işə qəbul müsabiqəsi keçiriləcək. İmtahan saat 10:00-da Naxçıvan şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunacaq.

Qeyd edək ki, imtahanlar 10 iyula kimi davam edəcək.

