Nazirlər Kabinetinin taksi fəaliyyəti ilə bağlı 27 mart 2024-cü il tarixli qərarı ilə təsdiqlənən və 2024-cü il iyulun 1-dən qüvvəyə minən yeni qaydalar nə taksi sürücülərini, nə də sərnişinləri qane edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərnişinlər qiymətlərdən narazıdır. Sürücülər isə müştəri azlığından şikayət edir.

"Müştəri sayında azalma var. Qiymətlər çox qalxıb. Bu isə sürücülərə çətinlik yaradır".

Ətraflı "Baku TV"nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.