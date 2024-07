NATO-nun yaradılmasını 75 illik yubileyi ilə əlaqədar ABŞ prezidenti Co Baydenin təşkil etdiyi tədbirdə iştirak etməkdən məmnunam.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov “X” hesabında yazıb:

“NATO ilə aramızda “Sülh naminə tərəfdaşlıq” proqramı çərçivəsində məhsuldar əməkdaşlıq mövcuddur. Ümidvarıq ki, beynəlxalq təhlükəsizliyə dəstək məqsədi daşıyan tərəfdaşlığımız bundan sonra da davam edəcək ”, - deyə nazir qeyd edib.

