Lənkəranda internet kəsintisinin səbəbi bilindi - RƏSMİ

Ötən gün Lənkəranda internetin verilməsində problemlər yaşanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a sakinlər məlumat verib. Sorğumuza cavab olaraq “Aztelekom” MMC-dən bildirilib ki, problemə səbəb rayon ərazisindən keçən magistral kabelin zədələnməsi olub:

"9 iyul tarixində saat 14:00-da Lənkəran rayonu ərazisindən keçən “Aztelekom” MMC-yə məxsus magistral kabelin zədələnməsi səbəbindən Lənkəran ərazisində bir qism abunəçilərin telekommunikasiya xidmətləri ilə təmin edilməsində fasilələr meydana gəlib. Yaranmış çətinliyin aradan qaldırılması üçün növbətçi təcili tədbirlər həyata keçirilib və qısa zamanda telekommunikasiya xidmətləri tam olaraq bərpa edilib.

Texniki problemlərlə qarşılaşdıqları halda “Aztelekom” abunəçilərindən “170” Çağrı Mərkəzinə müraciət etmələri xahiş olunur".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.