Lənkəran rayonu Aşağı Nüvədi qəsəbə tam orta məktəbinin fransız dili müəllimi Nəsirova Sədaqət Nəsir qızı keçirdiyi əməliyyat sonrası vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Qeyd edilib ki, S. Nəsirova məktəbin savadlı müəllimlərindən biri olub. O, 20 gün öncə müəllimlərin sertifikasiya imtahanında iştirak edərək, mümkün 60 baldan 54 bal toplayıb.

