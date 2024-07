Nəcməddin Sadıxova 80 çaxır üçün 8 min vermişəm - Məhkəmə

Bakı Hərbi Məhkəməsində Müdafiə Nazirliyinin həbs edilmiş Maliyyə və Büdcə İdarəsinin sabiq rəisi, general-mayor Nizami Ağaoğlan oğlu Məmmədov, Hərbi Hava Qüvvələrinin (HHQ) Maliyyə Xidmətinin sabiq rəisi, polkovnik Cəlal Nurəddin oğlu Kazımov, Quru qoşunların maliyyə idarəsinin sabiq rəisi, polkovnik Bayram Tahir oğlu Bayramov və Hərbi Dəniz Qüvvələrinin Maliyyə idarəsinin sabiq rəisi Vüsal Ədalət oğlu Əlizadənin cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi keçirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Fikrət Əliyevin sədrliyi ilə baş tutan məhkəmə prosesində Cəlal Kazımovun vəkili Əli Adıgözəlov vəsatətlə çıxış edib. O bildirib ki, cinayət işində çoxsaylı şəxslərin ad və soyadları mövcuddur. Onun sözlərinə görə, həmin şəxslərin kart hesablarına pullar köçürülüb və mənimsənilib.

Vəkil qeyd edib ki, həmin şəxslərin cinayət işində izahatları var və onlar “ölü canlar” deyillər: “Kimlərin adına əlavə pullar yazılıbsa həmin şəxsləri maliyyə xidmət rəisləri tanıyıb”. Vəkilin sözlərinə görə, kartlara köçürülmə yolu ilə 1 milyon manata yaxın pulun mənimsənilməsindən söhbət gedir. Əli Adıgözəlov həmin şəxslərin məhkəməyə çağırılması və dindirilməsinin təmin olunmasını istəyib.

Vəkil Əli Adıgözəlov əlavə olaraq qeyd edib ki, maliyyə xidmət rəisləri bu gün şahid olsalar da vəsaiti mənimsəyən şəxslərdir. Onlar da gələcəkdə təqsirləndirilən şəxs ola bilərlər.

Hakim Fikrət Əliyev vəsatəti təmin etməyib. Məhkəmə belə qərara gəlib ki, həmin şəxslərin cinayət işində izahatları var, sənədlərin tədqiqi mərhələsində həmin izahatlar açıqlanacaq və araşdırma aparılacaq.

Daha sonra məhkəmə cinayət işində olan 128 cilddən ibarət olan sənədlərin tədqiqinə başlayıb. Həmin sənədlərin arasında təqsirləndirilən şəxslərin xidməti fəaliyyətləri ilə bağlı xasiyyətnamələr də var.

Hərbi Dəniz Qüvvələrinin istintaq orqanına göndərdiyi xasiyyətnamədən məlum olub ki, Vüsal Əlizadə xidməti dövründə şəxsi heyətlə münasibətləri həmişə yaxşı olub, qulluq dövründə heç bir nöqsan və cəza almayıb.

Amma Vüsal Əlizadədən fərqli olaraq Hərbi Hava Qüvvələrinin o vaxtkı komandanı olmuş Ramiz Tahirovun Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq baş idarəsinə göndərdiyi rəydə HHQ-nin maliyyə xidmətinin rəisi olmuş Cəlal Kazımov mənfi xarakterizə olunub.

Cəlal Kazımovun vəkili Əli Adıgözəlov bildirib ki, müdafiə etdiyi şəxsə qarşı verilən xasiyyətnamə qərəzli olub. Vəkil bildirib ki, Cəlal Kazımov 2018-2020-ci illərdə döyüş bölgələrində olub, xidmətinin, ona verilən tapşırıqların öhdəsindən də layiqincə gəlib.

Cəlal Kazımovun özü də çıxış edərək bu xasiyyətnamənin qərəzli olduğunu deyib: “30 il xidmət etmişəm və heç vaxt töhmət və ya cəza almamışam. 2020-ci ilin 23 iyulundan həmin ilin dekabr ayına, yəni 44 günlük Vətən müharibəsi gedən dövrdə döyüş bölgəsində olmuşam”.

Təqsirləndirilən Bayram Bayramovla bağlı Quru Qoşunlarının keçmiş komandanı Ənvər Əfəndiyev tərəfindən göndərilən rəydə o, hərbi xidməti dövründə müsbət xarakterizə olunub. Həmin rəydə göstərilib ki, Bayram Bayramov xidməti dövründə heç bir vaxt töhmət almayıb.

Amma hakimlərin açıqladığı sənədlərdən məlum olub ki, Bayram Bayramov əvvəllər məhkum olunub. Rəsmi sənədlərə görə, Bayram Bayramov Cəlilabad Hərbi Məhkəməsinin 24 noyabr 2017-ci il tarixli hökmü ilə Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2-ci (külli miqdarda mənimsəmə və ya israf etmə) və 313-cü (vəzifə saxtakarlığı) maddələri ilə təqsirli bilinib, ona Cinayət Məcəlləsinin 62-ci maddəsi tətbiq olunmaqla cəzadan da aşağı həddə cəza təyin olunub. Belə ki, həmin hökmlə Bayram Bayramov 500 manat miqdarında cərimə olunub.

Daha sonra hakimlərin açıqladığı sənədlərə görə, Vüsal Əlizadə 2020-ci ildə 44 günlük Vətən müharibəsində iştirak edib. Buna görə də o, Ağdamın işğalından azad olunmasına görə, Ordunun 100 illiyi medalları ilə təltif olunub.

Müdafiə Nazirliyinin göndərdiyi rəydən isə məlum olub ki, general Nizami Məmmədov xidməti dövründə heç bir vaxt töhmət və ya cəza almayıb. Rəydə general xidməti ilə bağlı müsbət xarakterizə olunub.

Daha sonra hakimlər Müdafiə Nazirliyinin İşlər İdarəsinin rəisi olmuş, hazırda ehtiyatda olan və barəsində ayrıca icraatda cinayət işi olan Elnur Süleymanovun istintaqa təqdim etdiyi hesabatı açıqlayıb. Elnur Süleymanovun göndərdiyi hesabatda qeyd olunub ki, nazirlikdə 2015-2019-cu illərdə keçirilən tədbirlərə 713 min manat xərc çəkilib.

Belə ki, bəzi mühüm tədbirlər üçün nazirliyin sifarişi ilə “Ağ Çiçəyim” gül salonları şəbəkəsindən həmin illər ərzində 60 min manatlıq gül alınıb. Nazirliyin inzibati binasının qarşısında olan dibçəklərin alınması üçün isə 14 min manat xərclənib.

Həmin hesabatda Müdafiə Nazirliyinin Baş Qərargah rəisi olmuş Nəciməddin Sadıkovla bağlı bəzi xərclər açıqlanıb. Məlum olub ki, Nəciməddin Sadıkova 6 dəst armudu stəkanın alınması üçün 21 min manat xərclənib.

Bundan əlavə Nəciməddin Sadıkova göstərilən illərdə 80 çaxır alınıb ki, həmin çaxırların birinin qiyməti 100 manat olub.

Növbəti məhkəmə prosesi iyulun 19-da keçiriləcək.

Xatırladaq ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində başlanılmış cinayət işi üzrə ümumilikdə dövlətə dəymiş ziyan 143 milyon manatdır. Cinayət işləri ayrı-ayrı icraatlarda baxılması üçün Bakı Hərbi Məhkəməsinə göndərilib. İstintaq dövründə dövlətə vurulmuş ümumi ziyanın 40 milyon manatdan çoxu ödənilib. Cinayət işi üzrə Maliyyə Nazirliyi zərərçəkmiş qismində tanınıb. Təqsirləndirilən şəxslərin hər birinə Cinayət Məcəlləsinin 179.4-cü (Mənimsəmə, xüsusi ilə külli miqdarda ziyan vurmaqla) maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb.

