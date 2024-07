YAP namizədlər siyahısına onun adını əlavə etdi

Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) növbədənkənar parlament seçkiləri üçün irəli sürdüyü namizədlərin siyahısında dəyişiklik edib.

Metbuat.az bildirir ki, YAP İdarə Heyətinin 17 iyul tarixli qərarı ilə namizədliyi 12 saylı Xəzər birinci seçki dairəsindən irəli sürülən Maniyeva Aygün Şaitdin qızının adı siyahıdan çıxarılıb. YAP-ı 12 saylı Xəzər birinci seçki dairəsindən Piriyeva Pərvanə Əlövsəd qızı təmsil edəcək.

Maniyeva Aygün Şaitdin qızının namizədliyindən imtina olunması onun atası, Milli Məclisin keçmiş deputatı Şaitdin Əliyevin Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü olması ilə əlaqədardır.

Qanunvericiliyin tələbinə əsasən, qızının deputatlığa namizəd olması üçün Şaitdin Əliyevin MSK üzvlüyündən istefa verməsi tələb olunurdu.

