Xalq artisti Emin Ağalarov sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni atası Araz Ağalarov və oğlu Əli ilə fotosunu soial media hesabında yayımlayıb. Şəkil Bakıda keçirilən musiqi festivalında lentə alınıb. Emin atası, iş adamı Araz Ağalarovun da festivala qatıldığını bildirib.

