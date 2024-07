Mərkəzi Bankın sədrindən manatla bağlı açıqlama

Həm dövlət xərclərinin, həm də tənzimlənən xərclərin inflyasiyaya təsiri 2024-cü ilin və 2025-ci ilin sonuna kimi qiymətləndirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Mərkəzi Bankının sədri Taleh Kazımov faiz dəhlizinin parametrləri ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib.

O bildirib ki, proqnozlarda dəyişiklik olmasa, faiz və pul siyasəti ilə Mərkəzi Bankın qərararları sabit qalacaq: "Yəni, hər hansı makroiqtisadi çağırışlar olmadığı halda pul siyasətinin sərtləşməsinə getməyəcəyik".

