Goranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini vəzifəsindən azad edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən bildirir ki, Goranboy rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini Şamxal Həsənov tutduğu vəzifədən azad olunub.

Məlumata görə, Ş.Həsənov işdən azad olunana qədər icra başçısının müavini – İcra Hakimiyyətinin Sosial-iqtisadi inkişafın təhlili və proqnozlaşdırılması şöbəsinin müdiri vəzifəsini tuturdu.

Onun yerinə hələ ki yeni təyinat həyata keçirilməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.