Konfrans Liqasında II təsnifat mərhələsində qələbə qazanaraq növbəti mərhələyə keçən təmsilçilərimiz “Zirə” və “Sabah”ın qazancı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, UEFA bu mərhələdə uğurlu olan komandalara 550 min avro ödəyəcək. Eyni zamanda, təmilçilərimiz II təsnifat mərhələsində iştirak etdikləri üçün 250 min avro mükafat alıblar.

Qeyd edək ki, "Zirə" II təsnifat mərhələsində Sloveniyanın "DAK 1904" kollektivini, "Sabah" isə İsrailin "Makkabi Hayfa" klubunu mübarizədən kənarlaşdırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.