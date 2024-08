Bakıda hoteldə yanğın olub.

Metbuat.az lent.az-a istinadla xəbər verir ki, hadisə Əhməd Rəcəbli küçəsində yerləşən “Ammar Grand” otelində qeydə alınıb.

Dövlət Yanğından Mühafizə texnika və qüvvələri dərhal hadisə yerinə cəlb olunub.

