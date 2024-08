"Qarabağ"ın mümkün rəqibləri bilindi - SİYAHI

Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında pley-off mərhələsinin püşkü atılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan çempionu “Qarabağ”ın da potensial rəqibi bilinəcək.

Tədbir Bakı vaxtı ilə saat 14:00-da start götürəcək.

“Qarabağ” – “Ludoqorets” (Bolqarıstan) cütü Çempionlar yolunun səpələnməmişlər səbətində yer alacaq.

Çempionlar yolu

Səpələnmişlər:

“Dinamo” (Zaqreb, Xorvatiya)

“Srvena Zvezda” (Serbiya)

“Malmö” (İsveç) – PAOK (Yunanıstan)

“Midtullan” (Danimarka) – “Ferentsvaroş” (Macarıstan)

“Yanq Boyz” (İsveçrə)

Səpələnməmişlər:

“Qarabağ” – “Ludoqorets” (Bolqarıstan)

“Qalatasaray” (Türkiyə)

“Slovan” (Slovakiya) – APOEL (Kipr)

“Yagellonya” (Polşa) – “Budyo Qlimt” (Norveç)

“Sparta” (Çexiya) – “Styaua” (Rumıniya)

Liqa yolu

Səpələnmişlər:

“Dinamo” (Kiyev, Ukrayna) – “Reyncers” (Şotlandiya)

“Slaviya” (Çexiya) – “Yunion” (Belçika)

Səpələnməmişlər:

“Lill” (Fransa) – “Fənərbağça” (Türkiyə)

“Zaltsburq” (Avstriya) – “Tvente” (Niderland)

Qeyd edək ki, pley-off matçları 20-21 və 27-28 avqust tarixlərində keçiriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.