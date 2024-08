"Məktəb formalarının qiymətində heç bir artım olmayacaq".

Bunu Metbuat.az-a açıqlamasında "Bakı Tikiş Evi"nin satış müdiri Etibar Əzimov deyib. O bildirib ki, istehsal olunan məktəbli şalvarları və ətəklərin qiymətində 20 faiz endirim edilib:

"Bu sezondan şalvar və ətəklər 25 manatdan 20 manata endirilib. Hazırda bizim bütün satış mərkəzlərimizdə məktəbli şalvarı və ətəkləri 20 manata, köynək isə 15 manata satılır".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

