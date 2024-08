2023-cü ildən bu yana klubsuz olan ispan qapıçı David De Xea meydanlara geri dönür



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 33 taşlı qolkiper İtaliyanın "Fiorentina" klubu ilə rəsmi olaraq anlaşıb. İspan qapıçı ilə 1 illik müqavilı imzalandığı bildirilir.

De Xea italiyanlardan illik 3 milyon avro maaş alacaq.

Qeyd edək ki, De Xea karyerası ərzində "Atletiko Madrid" və "Mançester Yunayted" formaları geyinib və 664 matça çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.