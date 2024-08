Sağlamlıq üçün faydalı olan üç içki

Diyetoloqlar 40 yaşdan yuxarı insanların yaddaş və əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdırmaq üçün hər səhər içməli olduğu ən faydalı içkilərin adlarını açıqlayıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin içkiləri təqdim edir:

Çuğundur suyu - Yüksək nitrat səviyyələrinə görə yaddaşı yaxşılaşdırmaq üçün əla seçimdir. Bu nitratlar bədəndə azot oksidinə çevrilir, bu da qan damarlarını genişləndirməyə, qan axını və beyinə oksigen çatdırılmasını yaxşılaşdırmağa kömək edir.

Yaşıl çay - Zəngin antioksidant tərkibi, xüsusilə katexinlər sayəsində beyin sağlamlığı üçün çox faydalıdır. Yaşıl çayın tərkibindəki orta kofein əsəbilik hissləri yaratmadan konsentrasiyanı və ayıqlığı yaxşılaşdırır.

Qəhvə - Bu klassik səhər içkisi ayıqlığı, konsentrasiyanı və idrak performansını artırır.

