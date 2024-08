Putin iqtisadiyyatı ayaqda tutmağı belə bacardı - "The Economist"

"Sərt sanksiyalara baxmayaraq, Rusiya iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edir. Belə çıxır ki, müharibə zamanı böyük xərclər əslində iqtisadiyyatı stimullaşdırır".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "The Economist" yazır.

Məlumata görə, bu il Rusiya ÜDM-nin 3%-dən çox artacağı gözlənilir. Düzdür, inflyasiya həddən artıq yüksəkdir - iyunda qiymətlər illik müqayisədə 8,6% artıb, Mərkəzi Bankın 4% hədəfindən xeyli yüksək olub, lakin nağd gəlirlərin illik 14% artması ilə rusların alıcılıq qabiliyyəti sürətlə artır.

Rusiya iqtisadiyyatının sürətlənməsini izah etmək üçün nəşr makroiqtisadi siyasətin iki aspektinə nəzər salmağı təklif edir. Birincisi, bu fiskal siyasətdir. Putin qənaətdən imtina etdi. Bu il Rusiyada ÜDM-in 2%-i həcmində büdcə kəsiri olacaq.

Eyni zamanda, onlar Putinin artan faizləri yumşaltmaq cəhdlərinin inflyasiyanın yüksəlməsinə gətirib çıxaracağını və daha uzun sürəcəyini proqnozlaşdırırlar:

"Müəyyən bir məqamda insanlar yaşayış minimumunun artmasına görə qəzəblənə bilər. O, həm də həmişəlik büdcə kəsirlərini idarə edə bilməz. İndiki templə, Rusiyanın maliyyə ehtiyatları təxminən beş ildən sonra tükənəcək. Bu arada hökumət yüksək risklə üzləşir - borclanma xərcləri. Lakin hələlik, Putin müharibədə qalib gəlməlidir”.

