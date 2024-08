Türk klublarının istədiyi Feliksə elçi düşdülər - Özü də razıdır

"Çelsi" klubu "Atletiko Madrid"in futbolçusu Joau Feliks üçün 65 milyon avro təklif edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Çelsi" bu məbləği mərhələli şəkildə ödəmək istəyir. Klub 35 milyon avronu indi, 30 milyon avronu isə gələcəkdə vermək niyyətindədir. Klublar arasında danışıqlar davam edir. İddialara görə, futbolçu "Çelsi"yə transfer olmağa razıdır.

Qeyd edək ki, Joau Feliks 2022/2023 mövsümündə icarə əsasında "Çelsi"nin formasını geyinib. Futbolçu ötən mövsüm "Barselona"da icarə əsasında çıxış edib. Felikslə Türkiyə klublarının da maraqlandığı irəli sürülmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.