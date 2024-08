Yaxın zamanda gəliri artacaq iki bürc

Astroloqlar yaxın vaxtlarda külli miqdarda pul əldə edə biləcək iki bürcün adını çəkiblər.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən həmin bürcləri təqdim edir:

Əkizlər bürcü

Əkizlərə bu günlərdə bütün diqqəti iş həyatına cəmləmək tövsiyə olunur, çünki orada əhəmiyyətli miqdarda pul tapa bilərsiniz. Həm də müxtəlif növ yarışlara və lotereyalara laqeyd yanaşmayın. Qazanmaq və maddi durumunuzu əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırmaq şansınız var.

Eyni zamanda astroloqların fikrincə, yaxın gələcəkdə Əkizlər əlavə gəlir mənbəyi tapa bilər. Astroloqların düşünür ki, gələcəyinizə müsbət təsir edəcək yaxşı təkliflərlə razılaşmalısınız.

Qız bürcü

Qız bürcü altında doğulanlar uzaq qohumlarından miras ala bilərlər. Onlar sizə qiymətli hədiyyə də verə bilərlər. İmtina etməyin, çünki bu, ürəyincə olacaq və problemlərinizin həllində sizə yardım edəcək. Hər şeyi minnətdarlıqla qəbul edin və insanlara xoş münasibət, qayğı göstərməyi unutmayın.

İş həyatına gəldikdə, Qız bürcləri də müdirləri ilə maaş artımları və artımları müzakirə edə bilərlər. Sizin xeyrinizə arqumentlər verin və bunun şirkət üçün niyə daha yaxşı olacağını izah edin. Lider olmaq üçün şansınız var.

