Türkiyədə mebel sexində güclü yanğın baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, hadisə Sakaryadakı mebel emalatxanalarından birində olub. Güclü yanğın nəticəsində ətrafı qatı tüstü bürüyüb, bəzi şəxslərdə zəhərlənmə əlamətləri müşahidə olunub.

Yanğının səbəbi araşdırılır.



