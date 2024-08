799 nəfər İİV-ə yoluxub, 13-ü əcnəbidir

Azərbaycanda İnsanın İmmunçatışmazlığı Virusuna (İİV) yoluxan narkomanların sayında azalma müşahidə olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Narkomanlığa və Narkotik Vasitələrin Qanunsuz Dövriyyəsinə Qarşı Mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının daimi fəaliyyət göstərən İşçi Qrupu məlumat yayıb.

Məlumatda qeyd edilib ki, Respublika QİÇS-lə Mübarizə Mərkəzinin bildirdiyinə görə, ötən yeddi ay ərzində İİV-ə 799 nəfər yoluxub.

Onlardan 786 nəfəri Azərbaycan vətəndaşı, 13 nəfəri isə əcnəbi olub. Azərbaycan vətəndaşları arasında 43 nəfəri (5,4%-i) inyekson narkotik istifadəçiləri olub.

