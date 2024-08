Ali Dövlətlərarası Şuranın birinci iclası başladı - YENİLƏNİB

Daşkənddə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin və Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin iştirakı ilə Azərbaycan-Özbəkistan Ali Dövlətlərarası Şuranın birinci iclası başlayıb.

***



Daşkənddə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev ilə məhdud tərkibdə görüşü başlayıb.

***



Özbəkistan Respublikasında dövlət səfərində olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin avqustun 23-də Daşkənddə “Kuksaroy” dövlət iqamətgahında rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az bildirir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Azərbaycan Prezidentinin şərəfinə fəxri qarovul dəstəsi düzülüb.

Özbəkistan Respublikasının Prezidenti Şavkat Mirziyoyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi qarşılayıb.

Azərbaycan Prezidenti fəxri qarovul dəstəsinin qarşısından keçib. Azərbaycan Respublikasının və Özbəkistan Respublikasının Dövlət himnləri səsləndirilib.

Fəxri qarovul dəstəsinin rəisi dövlət başçısına raport verib.

Özbəkistan nümayəndə heyəti Prezident İlham Əliyevə, Azərbaycan nümayəndə heyəti isə Prezident Şavkat Mirziyoyevə təqdim olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.