Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən saxlanılan gənc politoloq Bəhruz Səmədov cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə onun vəkili Zibeydə Sadıqova məlumat verib.

Vəkil deyib ki, müvəkkilinə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 274-cü (dövlətə xəyanət) maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Səbail Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə B.Səmədov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

