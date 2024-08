Elçin Mirzəbəyli Muradlı və Ərəbsarvanda seçicilərlə görüşdü - FOTO

Bu gün 90 saylı Ağsu Seçki Dairəsindən deputatlığa namizəd, Ədalət, Hüquq, Demokratiya Partiyası (ƏHD) sədrinin müavini Elçin Mirzəbəyli Ağsu rayonunun Muradlı və Ərəbsarvan kəndlərində seçicilərlə görüşüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Muradlı kəndində keçirilən görüşdə seçicilər qarşısında çıxış edən deputatlığa namizəd Elçin Mirzəbəyli bildirib ki, müstəqillik tariximizdə parlament seçkiləri ilk dəfədir ərazi bütövlüyü, suverenliyi təmin edilmiş Azərbaycanda keçirilir və bunun böyük mənəvi və siyasi əhəmiyyəti var. Bizə tarixi Zəfərimizi bəxş edən insanlara dərin minnətdarlıq hissini dilə gətirən deputatlığa namizəd qeyd edib ki, qələbədən və suverenliyimizin bərpasından sonra yeni bir şərait yaranıb və ölkə həyatının bütün sahələrində çalışan insanlar öz fəaliyyətlərini böyük Zəfərin ruhuna uyğun şəkildə həyata qurmalıdırlar.

Elçin Mirzəbəyli, ona etimad göstəriləcəyi təqdirdə iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, elm, təhsil, mədəniyyət və sosial sahələrdə irəli sürəcəyi təşəbbüslər haqqında Muradlı kəndinin sakinlərinə ətraflı məlumat verib.

Daha sonra deputatlığa namizəd Muradlı kəndindən olan seçicilərin suallarını cavablandırıb, onları narahat edən məsələlərin həlli yollarından söz açıb.

Deputatlığa namizədin növbəti görüşü Ərəbsarvan kəndində keçirilib. Elçin Mirzəbəyli burada da öz seçki platformasından danışıb, seçicilərin suallarını cavablandırıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.