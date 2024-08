Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında yanğın davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən bildirilib ki, paytaxtın Səbail rayonu ərazisində yerləşən yaşayış binasında baş vermiş yanğınla bağlı əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunublar.

Bütün zəruri tədbirlər görülür, ərazi mühafizəyə götürülüb.

