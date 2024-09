Mbappe 2 qol vurdu, Arda yenə ehtiyatda qaldı

"La Liqa"da "Real Madrid" Kilian Mbappenin qolları ilə "Real Betis"i məğlub edib.

Metbuat.az bildirir ki, Karlo Ançelottinin komandası ikinci hissədə vurduğu qollarla qalib gəlib. "Real Madrid"in qollarını 67 və 75-ci dəqiqələrdə Kilian Mbappe vurub.

Yay transfer pəncərəsində "Real Madrid"ə keçən Kilian Mbappe yeni komandası ilə ilk qolunu UEFA Superkubokunda "Atalanta" ilə matçda vurub. "La Liqa"da ilk 3 matçı qol vurmadan keçən Mbappe liqada ilk dəfə bu oyunda fərqləndi.

"Real Madrid"in türk futbolçusu Arda Gülər bu oyunda meydana çıxmayıb. Karlo Ançelotti matçda 4 dəyişiklik etsə də, Ardaya yer verməyib.

