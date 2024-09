Mourinyo Amrabatı məşhur klubun əlindən alıbmış

"Fiorentina"dan Sofyan Amrabatı məcburi almaq şərti ilə icarəyə götürən "Fənərbaxça" mərakeşli yarımmüdafiəçini "Atletiko Madrid"in əlindən alıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə məşhur insayder Fabrizio Romano məlumat yayıb. "Atletiko Madrid"in baş məşqçisi Dieqo Simeone Amrabatın transferi üçün çox istəkli olub. Lakin İspaniya klubu futbolçunun müqaviləsinə satın alma bəndi daxil etmək istəməyib.

Xəbərdə “Fiorentina”nın ancaq “Fənərbaxça”nın təklifini qəbul etdiyi bildirilib. Amrabatın Joze Mourinyo ilə danışdıqdan sonra "Fənərbağça"ya gəlməyə razı olduğu bildirilib.

