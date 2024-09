Azərbaycan Su Ehtiyatları Agentliyinin Şəmkir rayonunda fəaliyyət göstərən Maşın-Kanalı İstismarı İdarəsinə yeni rəis təyin olunub.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müvafiq əmrlə bu posta həmin idarədə müxtəlif vəzifələrdə çalışan Rəşad Vəliyev gətirilib

Qeyd edək ki, idarənin əvvəlki rəisi Vaqif Məmmədov bir müddət əvvəl yaş həddi ilə əlaqədar təqaüdə göndərilib.

