Konqresə Ukrayna ilə bağlı məxfi hesabat göndərilib - KİV

ABŞ prezidenti Co Baydenin administrasiyası Konqresə Ukraynadakı müharibə strategiyası ilə bağlı məxfi hesabat göndərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə REUTERS məlumat yayıb Konqresin köməkçisi bildirib ki, hesabat sentyabrın 9-da qanunvericilərə çatıb və onların hələ də hesabatı nəzərdən keçirmək şansı olmayıb. Daha iki anonim mənbə hesabatın çatdırıldığını təsdiqləyib.

Qeyd edilir ki, Rusiyanın genişmiqyaslı işğalından sonra keçən iki il yarım ərzində Konqres Ukrayna və müttəfiq ölkələrə təxminən 175 milyard dollarlıq yardımı təsdiqləyib.

Aylarla gecikmədən sonra Respublikaçıların rəhbərlik etdiyi Nümayəndələr Palatası aprel ayında 95 milyard dollarlıq əlavə xərclər qanun layihəsini qəbul etdi. Bu qanuna Ukrayna üçün 61 milyard dollar, eləcə də İsrail, bütün dünyada münaqişə zonalarında olan mülki şəxslər və “müqavilə ilə mübarizə” üçün milyardlarla dollar ayrılacaq.

Qanunvericiliyin bir hissəsi olaraq Konqres Bayden administrasiyasına iyunun əvvəlinə qədər Ukraynaya dair ətraflı strategiya təqdim etməyi tapşırıb.

Baydenin Ukraynaya yardımını Demokratlar və Konqresdəki bir çox Respublikaçılar dəstəkləyir. Lakin bəzi respublikaçılar onun administrasiyasını Ukraynanın Amerika texnikasından istifadəsini məhdudlaşdırdığına, məsələn, Rusiyanın dərinliklərində hədəfləri vura biləcək silahların tədarükündən imtina etdiyinə görə tənqid ediblər.

