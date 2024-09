Uzun müddətdir axtarışda olan tanınmış iş adamı Müqayis Verdiyev həbs olunub.

Metbuat.az Avtosfer.az-a istinadən xəbər verir ki, Xətai rayon Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış şöbəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri tədbirlər nəticəsində onun olduğu yer müəyyən olunub.

Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci ( külli miqdarda dələduzluq) maddəsi ilə ittiham irəli sürülmüşdü. Xətai Rayon Məhkəməsinin qərarı ilə barəsində 1 ay 24 gün müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

