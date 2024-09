Bakıda ilk dəfə beynəlxalq metal simpoziumu keçiriləcək

BMT-nin İqlim Dəyişikliyi üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyası (COP29) ərəfəsində sentyabrın 17-30-u tarixlərində “Baku Steel Art 2024” adlı beynəlxalq metal simpoziumu təşkil ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, simpoziumun təşkilində məqsəd incəsənət və metallurgiyanın ekoloji dəyişikliklər və davamlı inkişafın katalizatoru kimi çıxış edə biləcəyini nümayiş etdirməkdir.

Məlumata görə, simpoziumda 7 ölkədən (Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Rumıniya, İsrail, Bolqarıstan, Hindistan) rəssamlar iştirak edəcəklər. Bu beynəlxalq layihə qlobal ekoloji çağırışlar kontekstində incəsənət və sənayenin qarşılıqlı əlaqəsinə yeni baxış təklif edir. Sözügedən unikal tədbir, dünyanın hər yerindən yaradıcılığında bu materialın lütfünü və gücünü təcəssüm etdirən sənətkarların və rəssamların əlamətdar toplantısı olacaq.

Simpozium iştirakçıları öz heyrətamiz əsərlərini nümayiş etdirməklə yanaşı, təcrübələrini bölüşəcək, fikir mübadiləsi aparacaq, bir-birlərini yeni bədii axtarışlara ruhlandıracaqlar. Yaradıcılığın sehri tarixi ənənələrin müasir tendensiyalarla harmonik şəkildə qarışdığı şəhərin tam ürəyində canlanacaq.

“Baku Steel Art 2024” mədəniyyətlər və üslublar arasında dialoq üçün platforma olacaq, metalla işləmə sənətində yaradıcılıq və müasir yanaşmalar üçün üfüqlər açacaq. Bu, hər bir metal elementinin və parıltısının insan təxəyyülünün sonsuz imkanlarından danışacağı ekspressiv incəsənətin parlaq dünyasına qərq olmaq şansıdır.

Metallurgiya məhsullarının yaradılması prosesini müşahidə edərək, qaynaq zamanı yanıb-sönən hər bir qığılcımda gizlənən sirri hiss edirik. Metal ustaları kimyagərlər kimidir, onlar soyuq xammalı canlandırır, bununla da, təəccübləndirə və hətta ruha toxuna bilən obyektlərə çevirirlər. Məhz bu sənətkarlıq və texnologiyanın tandemi birlikdə sənət üçün yeni məkan yaradır, burada polad elementlər təkcə konstruktiv əsas deyil, həm də emosional mesajın daşıyıcısına çevrilir.

“Baku Steel Art” rəssamları təkcə metaldan istifadə etməyəcəklər, ondan hekayələr düzəldəcəklər. Hər bir quraşdırma diqqətli işin nəticəsidir - poladın gücü ilə insan hisslərinin kövrəkliyi arasında analoqdur. Klassik əsərlərdə olduğu kimi, burada gözəllik anlayışının zamana tab gətirə bilən, insan qavrayış və heyranlığının dəyişkənliyi ilə yoğrulmuş daimiliyi üzə çıxacaq.

“Baku Steel Art 2024” - müxtəlif ölkələrdən olan bədii döymə ustalarının yaradıcılıq prosesini müşahidə edə biləcəyiniz unikal beynəlxalq tədbirdir. İstər fərdi, istər komanda, istərsə də bir qrup rəssam olmasından asılı olmayaraq, “Baku Steel Art” beynəlxalq simpoziumlar silsiləsinin təşkil edilməsinin məqsədi metal məmulatların və onların sənətdə istifadəsinin BMT-nin Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinin (Məqsəd 9: Sənaye, İnnovasiya və İnfrastruktur) irəliləməsinə kömək etməkdir. “Baku Steel Art” kimi canlı mədəniyyət platformasının mövcudluğu beynəlxalq əlaqələri gücləndirəcək və yeni nəsil rəssamları incəsənət və sənaye arasında harmoniyanı təcəssüm etdirən əsərlər yaratmağa ruhlandıracaq.

