Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Amil Xəlilin "Gəl danış" verilişinin yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı yeni layihəsinin adını açıqlayıb. Amil bildirib ki, səhər verilişi ilə tamaşaçıların qarşısına çıxacaq. "Space TV"də efirə gedəcək "Xəbər adamı" həftə içi beş gün yayımlanacaq.

Qeyd edək ki, Amil eyni zamanda "Xəbərsiz" və "Xoş gəldim" proqramlarına da aparıcılıq edir.

