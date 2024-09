Qarabağ Universiteti ilk tələbələrini qarşıladı - VİDEO

Xankəndi Qarabağ Universitetinin ilk tələbələrini qarşılayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Qarabağ Universitetində tədris ilinin başlamasına sayılı günlər qalsa da, artıq bu təhsil ocağının tələbələri indidən Xankəndiyə yollanıblar. Tələbələr deyirlər ki, bir neçə gün əlavə vaxtlarının olmasından istifadə edərək Xankəndi şəhəri və ətraf ərazilərlə tanış olublar. Xankəndiyə avtobus marşrutlarının açılması da tələbələrin ürəyincə olub.

Tələbələr öz yaşadıqları bölgələrdən Xankəndiyə gələrkən onları iki nəfər ailə üzvü müşayiət edə bilər.

Qeyd edək ki, ilk tədris ilində Qarabağ Universitetində 1 104 tələbə təhsil alacaq.

Xezerxeber.az mövzu ilə bağlı daha ətraflı videomaaterial hazırlayıb:

