2025-ci ildə xərc üzrə siyasətin əsas istiqamətləri açıqlandı

Azərbaycanda 2025-ci ildə xərc üzrə siyasət “Azərbaycan 2030: sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Prioritetlər” və bu prioritetlərə söykənən “2022-2026-cı illərdə sosial-iqtisadi inkişaf Strategiyası”, həmçinin “İşğaldan azad edilmiş ərazilərə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı” nəzərə alınmaqla prioritetləşdirib.

Metbuat.az bu barədə Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

Məlumata görə, əlavə olaraq xərc siyasəti aşağıdakı istiqamətlər əsas götürülərək həyata keçiriləcək:

- Səhiyyə xərclərinin, o cümlədən İcbari Tibbi Sığortanın maliyyə təminatı;

- Təhsil xərclərinin, o cümlədən dövlət sifarişi ilə ali təhsil alanların, təqaüd yerlərinin sayının artırılmasının və tələbə kreditinin maliyyə təminatı, təhsil müəssisələrində informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi üzrə artan təlabatın qarşılanması;

- Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, aqrar sektorun stimullaşdırılması, kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin inkişaf etdirilməsi üçün maliyyə dəstəyinin və subsidiyaların ayrılması;

- Müdafiə olunan xərclərinin, o cümlədən əməyin ödənişi, təqaüd və pensiyalar, başqa sosial müavinətlər, dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərin maliyyə təminatı;

- Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuş digər dövlət proqramlarının və tədbirlərinin maliyyə təminatı.

