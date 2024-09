Şuşada ağır yol qəzası olub.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, mikroavtobus yoldan çıxaraq aşıb.

Qəza nəticəsində avtomobildə olan sərnişinlərdən 6-sı müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıblar.

Yaralılar Xankəndi şəhər Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Faktla bağlı Şuşa rayon Polis Şöbəsində araşdırma aparılır.

