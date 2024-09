Bu gün VII Çağırış Milli Məclisin ilk iclasında parlamentin komitə sədrləri seçilib.

Metbuat.az bildirir ki, parlamentin komitə sədrləri aşağıdakı şəxslər olub:

- Azər Əmiraslanov - İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsi sədri

- Əli Hüseynli - Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

- Anar İskəndərov - Elm və təhsil komitəsinin sədri

