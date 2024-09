Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasında yeni təyinat olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Ağırlıq Qaldırma Federasiyasında Kənan Məstəliyev ilə yollar ayrılıb.

Sözügedən quruma yeni sözçü Mehman Rəsulov təyin edilib.

