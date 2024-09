Masallıda nişanı qaytarılan gəncdən dəhşətli əməl

Masallıda intihar hadisəsi baş verib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə sentyabrın 24-də Masallı rayonu Sərəfə kəndində qeydə alınıb.

Evlərin birində 33 yaşlı Seymur Həsənov həyatına qəsd edib.

Ailə üzvləri tərəfindən onun üzərindən məktub aşkarlanıb.

Məktubda “məni heç kim qınamasın, mənim taleyim niyə belə oldu?” - deyə sual edərək hər kəsdən onu bağışlamasını istəyib.

Qeyd edək ki, mərhum subay olub, bir müddət öncə sevdiyi qızla olan nişanı qaytarılıb.

Ölüm faktı ilə bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.