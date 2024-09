Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının (PA) Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, PA rəsmisi "X" hesabındakı paylaşımında qeyd edib:

"27 sentyabr - Anım Günü! Şəhidlərimizin xatirəsini ehtiramla anırıq!".

