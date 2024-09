Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri Fergus Auld 27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı “X” platformasında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“27 Sentyabr - Anım Günündə müharibədə həyatını itirənləri hörmətlə anırıq. Regiona tezliklə sülh və əmin-amanlığın gəlməsini diləyirik”.

