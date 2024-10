Nazir müavini 500 manatlıq kitabı pulsuz apardı - Şahbaz Xuduoğlu

"Beynəlxalq Kitab Sərgisi başlayıb. Hardadı nazirliklərimiz? Hardadı böyük şirkətlərimiz? Bağça uşaqlarını kitab sərgisinə gətirməklə hesab edirsiniz ki, işinizi bitirdiniz? Bir nazir müavini gəlmişdi, dedi ki, "ən böyük hədiyyə kitab hədiyyəsidir." 500 manatlıq kitab yığdı, heç bir ödəniş etmədi".



Metbuat.az-ın məlumatına görə, "Qanun" Nəşriyyatının rəhbəri Şahbaz Xuduoğlu X Bakı Beynəlxalq Kitab sərgisinə marağın az olmasından şikayət edib.

O, bu barədə sosial media hesabında payaşım edib.

Şahbaz Xuduoğlu sərgiyə gələnlərin əksəriyyətinin məktəb və bağça uşaqları olduğunu deyib. O, böyük şirkətləri, nazirləri, deputatları və diplomatları sərgidə iştirak etməyə dəvət edib.



