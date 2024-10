Estoniya - Azərbaycan oyununda 3-cü qol vuruldu - Millətlər Liqası

UEFA Millətlər Liqasının Estoniya - Azərbaycan matçında meydan sahibləri fasiləyə üstün yollanıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, C Liqasının I qrupunun görüşündə Vlasiy Sinyavski yığmamızı cəzalandırıb - 2:1.

Bu qoldan sonra oyunda birinci hissə başa çatıb.

***

20:46

UEFA Millətlər Liqasının Estoniya - Azərbaycan matçında hesab bərabərləşib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, C Liqasının I qrupunun görüşündə yığmamız hesaba tarazlıq gətirib - 1:1.

44-cü dəqiqədə Toral Bayramov penalti zərbəsini dəqiq yerinə yetirib.

***

20:33

UEFA Millətlər Liqası çərçivəsində keçirilən Estoniya - Azərbaycan matçında hesab açılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, Estoniya 35-ci dəqiqədə fərqlənib. Yakovlev komandasını önə çıxarıb.

***

20:01

UEFA Millətlər Liqasının Estoniya - Azərbaycan matçına start verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, C Liqasının I qrupunun görüşü "A.Le Koq Arena”da keçirilir.

Qarşılaşmanı irlandiyalı FIFA referisi Robert Harvi idarə edir.

